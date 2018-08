Fußgängerin vor Grundstückseinfahrt angefahren und verletzt

Der Rettungsdienst brachte die mittelschwer verletzte Frau in die Klinik. − Foto: PNP Der Rettungsdienst brachte die mittelschwer verletzte Frau in die Klinik. − Foto: PNP



Eine 79-jährige Fußgängerin ist am Sonntag gegen 18.50 Uhr bei einem Unfall in Trostberg verletzt worden. Laut Polizei wollte eine 28-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Traunstein von einer Grundstückseinfahrt auf die Oberfeldkirchner Straße in Richtung Altenmarkt einfahren.

Dabei übersah sie eine Fußgängerin, die in Richtung Stadtmitte ging und sich gerade auf dem Gehweg vor der Einfahrt befand. Das Auto stieß gegen die Fußgängerin, wodurch diese auf die Fahrbahn stürzte.

Die Frau wurde vom Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen in die Kreisklinik Trostberg gebracht. − red