Gedächtnisverlust nach Schlägerei: Polizei sucht Zeugen

Zu einer Schlägerei ist es am Sonntag zwischen 3.15 und 3.45 Uhr vor der Discothek "Libella/Bergwerk" an der Trostberger Straße gekommen. Mehrere Personen waren nach Angaben der Polizei Traunreut in eine Auseinandersetzung verwickelt. Zwei Gäste wurden dabei jeweils im Gesicht und auf den Kopf getroffen, sodass einer der Geschädigten mit einem geschwollenen Auge und ein anderer mit Gedächtnisverlust und Schmerzen ins Klinikum Trostberg eingeliefert werden musste. Einer der Täter hatte im Nacken ein Tattoo, das eine Madonna mit ausgebreiteten Armen, bis hin zur Schläfe, zeigte. Zudem hatte der Mann eine Tätowierung auf der Brust. Ein weiterer Beteiligter hatte ein Tattoo mit der Ziffer "95" am Hals.

Die Polizei ruft auf: Wer an diesem Abend die zwei Personen gesehen hat, soll sich an die Polizeistation Traunreut unter Tel. 08669/86140 wenden. − red