Ruhpoldinger Kirchenlinden sind Naturdenkmal

Die Kirchenlinden in Zell bei Ruhpolding sind seit Januar offiziell ausgewiesenes Naturdenkmal nach dem bayerischen Naturschutzgesetz. "Zweck ist es, die drei eindrucksvollen Linden wegen ihres Alters, landschaftsprägenden Charakters und ihrer besonderen Schönheit im öffentlichen Interesse zu erhalten", heißt es laut Verordnung.

Sepp Plenk (Mitte), Vorsitzender des Vereins "Rettung der alten Linden St. Valentin-Zell" freute sich über die Anbringung der Hinweistafeln. Für jeden Besucher ist ab sofort der Schutz der Bäume erkennbar. Manfred Mertl (links), Sachgebietsleiter der Unteren Naturschutzbehörde Traunstein, und Markus Breier, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Traunstein, überbrachten die Tafeln in Vorbereitung für den Georgi-Ritt, der am 2. September an der Kirche stattfinden wird. − red/Foto: Landratsamt