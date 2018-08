Unvergessliche "Moments"

Die Kombination aus Musik und Nachhaltigkeit kam an: Viele Besucher fanden sich am Samstag im Strandbad ein und genossen die Atmosphäre am Chiemsee. − Foto: Benekam Die Kombination aus Musik und Nachhaltigkeit kam an: Viele Besucher fanden sich am Samstag im Strandbad ein und genossen die Atmosphäre am Chiemsee. − Foto: Benekam



Moment mal. Was ist denn da im Alzbad in Seebruck los? Drei große Bühnen mit aufwendiger Technik – einfach aber kreativ gestaltet: "Seebühne", "Fuchsbau" und direkt neben den Toilettenanlagen – sehr sinnig – "zum Donnerbalken". In den Uferweiden des Chiemsee-Strandbades hängen riesige Traumfänger. Darunter steht ein langer Tisch mit bunten Blumen, die man zu Flower-Power-Haarschmuck "verbasteln" kann. Direkt am Ufer, im Kies, steht ein kunstvoll gefertigtes Holz-Logo, das sich im seichten Chiemseewasser spiegelt: "Moments". Immer mehr Gäste finden sich seit dem Nachmittag am Ufer auf einem ideenreich gestalteten Festivalgelände ein: Das erste "Moments"-Festival steigt bei optimalen Wetterbedingungen und nimmt langsam Fahrt auf.

Kleine und größere Grüppchen gut gelaunter Gäste "besiedeln" Wiesenflächen, den Kiesstrand am Ufer oder genießen an Biertischen sitzend, am Schilfgürtel, leckere Speisen. Im Fokus stehen nicht etwa Musik und Abtanzen, saufen und konsumieren, sondern viel mehr der "bewusst gelebte Moment im freundlich-achtsamen Miteinander" in traumhafter Naturkulisse des Chiemsees und der Berge. Die Musik von DJs aus der Region und München gibt’s obendrein.

Zu essen und trinken gibt es ausschließlich regionale Produkte. Statt Curry-Wurst und Pommes bieten die Essensstände leckere Speisen aus nachhaltigen Produkten. Wegwerf-Becher oder Plastikteller sind tabu. Stattdessen trinken die Besucher aus kompostierbaren Bio-Bechern und essen mit Holzbesteck aus Maisstärkeschalen. Kippen werden nicht, wie leider oft üblich, einfach auf dem Boden entsorgt, sondern landen in halbierten Tennisbällen, welche somit Wiederverwertung finden. Müll lag da auch zu nächtlicher Stunde nirgends rum.

