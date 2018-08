Hotelier vor dem Amtsgericht: Verhandlung ausgesetzt

Ohne einen zentralen Zeugen wird das Amtsgericht Traunstein eine Finanztransaktion rund um ein Hotel in Reit im Winkl im Jahr 2014 nicht klären können. Zu diesem Ergebnis kam Richter Wolfgang Ott am Montag in der Verhandlung wegen Untreue gegen einen 41-jährigen Angeklagten, der seinen Beruf mit "Hotelier seit dem 17. Lebensjahr" angab. Er beteuerte, alles sei rechtens gelaufen. Die Aussage des besagten Zeugen bei der Polizei sei so nicht richtig gewesen. Letztlich wurde die Hauptverhandlung ausgesetzt, ein neuer Termin steht noch nicht fest. Ott will versuchen, mit dem schwer erkrankten Zeugen Kontakt aufzunehmen.

Für das Hotel in Reit im Winkl soll 2014 zwar kein Kauf, aber ein Pachtvertrag zustande gekommen sein, stellte der Richter fest. Umstritten ist, ob dafür eine Maklerprovision zu zahlen war und wie viel davon bereits bezahlt worden ist. Der Untreueschaden soll bei 14518 Euro liegen. Im Hintergrund spielen internationale Investoren, die damals im Chiemgau und im Berchtesgadener Land mit Hilfe des Angeklagten gewinnträchtig Geld in Hotelprojekte stecken wollten, eine Rolle. − kd

