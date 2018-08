Hunderte feiern Jubiläum

Der Kirchenzug mit den Vereinen, vorne dran die Paten aus Kirchstätt. − Foto: Herbst Der Kirchenzug mit den Vereinen, vorne dran die Paten aus Kirchstätt. − Foto: Herbst



Sonne satt, gute Stimmung und den ganzen Tag über waren alle Plätze unter den schattenspendenden Kastanien auf der Spirklwiese besetzt. Besser hätte es für den Festverein, die Feuerwehr Emertsham, nicht laufen können. Das 140. Jubiläum wollte man nur im kleineren Rahmen mit einem Festgottesdienst, an dem die örtlichen Vereine und die Feuerwehren aus Tacherting und Peterskirchen sowie die Patenvereine aus Kienberg und Kirchstätt mit ihren Fahnenabordnungen teilnahmen, feiern. Im Anschluss daran folgte das Dorffest, das alljährlich von der Feuerwehr Emertsham ausgerichtet wird.

Nach dem Einzug in die St.-Vitus-Kirche, angeführt von der Blaskapelle Emertsham, hielt der aus Emertsham stammende Rosenheimer Stadtpfarrer Andreas Zach den Festgottesdienst. "140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Emertsham, so lange, 140 Jahre schon, haben Menschen das Gefühl, wenn’s brennt, dass da jemand ist, der hilft. Und da fragt auch niemand, ob die Feuerwehr irgendeine Daseinsberechtigung hat, nein, wenn Hilfe nötig ist, wenn’s brennt, dann sind die freiwilligen Helfer zur Stelle. Immer und jederzeit." Zudem lobte Pfarrer Zach die Jugendarbeit, die in den Feuerwehren geleistet werde. Auch die Predigt von Pfarrer Hermann Schlicker war voll des Lobes für den jederzeit hilfsbereiten Einsatz der Floriansjünger. − hmMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 14. August, in Ihrer Heimatzeitung.