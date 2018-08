Volksmusikpreis: Stimmen Sie ab für "De Zwee"!

Hans Zunhammer (links) und Berti Huber aus Traunwalchen teilen seit rund einem Jahr ihre Leidenschaft, gemeinsam Musik zu machen. Das Duo wird beim Volksmusiktag in Aldersbach antreten. − Foto: Gabi Rasch Hans Zunhammer (links) und Berti Huber aus Traunwalchen teilen seit rund einem Jahr ihre Leidenschaft, gemeinsam Musik zu machen. Das Duo wird beim Volksmusiktag in Aldersbach antreten. − Foto: Gabi Rasch



"De Zwee" – Hans Zunhammer und Berti Huber aus Traunwalchen – treten beim Volksmusiktag in Kloster Aldersbach um den Internationalen Volksmusikpreis an. Dabei hoffen sie auf möglichst viele Unterstützer aus der Heimat, die schon im Vorfeld an der Abstimmung im Internet teilnehmen.

Zunhammer und Huber hatten sich als gemischtes Duo zusammengetan, um mit handgemachter Musik mit Akkordeon, Gitarre und Gesang ihre Liebe zur Musik zu leben und weiterzugeben. Die beiden sind waschechte Traunwalchner und hatten vor rund einem Jahr den gleichen Gedanken: gemeinsam Musik zu machen. Mittlerweile verfügen sie über ein reichhaltiges Repertoire und haben sich spontan dazu entschlossen, am Sonntag, 16. September, beim 15. Volksmusiktag in Kloster Aldersbach um den Internationalen Volksmusikpreis anzutreten.

Bis 2. September läuft die Online-Abstimmung unter www. pnp.de/volksmusik. Der Preis wird beim Internationalen Volksmusiktag am 16. September im Kloster Aldersbach verliehen. Dort treten auch alle teilnehmenden Gruppen auf. Karten gibt es in den Geschäftsstellen von Traunreuter Anzeiger, Trostberger Tagblatt sowie allen weiteren PNP-Geschäftsstellen und im Klosterladen Aldersbach. − ga

