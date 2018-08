Tommy Fischer beendet Skicross-Karriere: Neue Aufgabe bei der Bundeswehr

Entspannung beim Golf: Tommy Fischer hat nach seiner Skicross-Karriere eine neue Aufgabe bei der Bundeswehr gefunden. − Fotos: Wukits Entspannung beim Golf: Tommy Fischer hat nach seiner Skicross-Karriere eine neue Aufgabe bei der Bundeswehr gefunden. − Fotos: Wukits



Für viele Medien ist es Anfang des Jahres nur eine Randnotiz gewesen: Skicrosser Tommy Fischer aus Ruhpolding hatte kurz vor Olympia seine sportliche Karriere beendet. Mittlerweile hat sich der 32-Jährige neu orientiert, seine Zukunft liegt bei der Bundeswehr. Dort will er eine neue Möglichkeit nutzen und als "Trainer für die Truppe" arbeiten. "Ich werde bei diesem Projekt ,normale Soldaten‘ fit machen und versuchen, sie in den Sportbereich bei der Bundeswehr zuzuführen", erklärt er seine Aufgabe, die auf die kommenden zweieinhalb Jahre ausgerichtet ist.

Hauptgrund für seinen Rücktritt vom Leistungssport sind die vielen Verletzungen gewesen. Seine Krankenakte ist beeindruckend. Unter anderem stehen da drei Kreuzbandrisse, Bruch des Schlüsselbeins und des Daumens sowie ein Bänderriss im Sprunggelenk.

Im Interview mit der Heimatzeitung kommt die Rede auch auf seinen Vater, Biathlonlegende Fritz Fischer. "Mit so einem ,Übervater‘ ist es schwierig. Jeder will, dass man Weltmeister, Olympiasieger oder weiß der Geier was werden soll. Schließlich war es der Vater auch. Das ist nicht immer einfach gewesen", sagt Tommy Fischer offen. − shu

