Bauerntag mit Dampfdreschen in Pittenhart

Einen historischen Bauerntag mit Dampfdreschen und Trachten- und Handwerkermarkt veranstalten der BBV Pittenhart und der Trachtenverein Almfrieden Aindorf Pittenhart am Mittwoch, 15. August, ab 10 Uhr an der Mehrzweckhalle in Pittenhart. Unterstützung hat sich der BBV vom Trachtenverein geholt, der zugleich in der Mehrzweckhalle einen Handwerkermarkt organisiert. Das Fest beginnt um 10 Uhr, die Musikinitiative Pittenhart sorgt für die musikalische Unterhaltung. Zwischenzeitlich ist für Speisen und Getränke gesorgt. − hp