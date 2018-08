Asylbewerberheim im Kreis Traunstein schließt nach 40 Jahren

Nach fast 40 Jahren geschlossen wird die Asylbewerberunterkunft in Engelsberg. Die Bewohner werden sukzessive in andere Einrichtungen verlegt, nach Möglichkeit sollen sie ortsnah untergebracht werden. − Foto: Bichler Nach fast 40 Jahren geschlossen wird die Asylbewerberunterkunft in Engelsberg. Die Bewohner werden sukzessive in andere Einrichtungen verlegt, nach Möglichkeit sollen sie ortsnah untergebracht werden. − Foto: Bichler



"Eine Überraschung ist es nicht. Man hat ja gewusst, dass das Haus zum Verkauf steht", sagt Rosi Auer, die sich gemeinsam mit ihrem Mann Franz schon seit vielen Jahren für die Asylbewerber in der Gemeinschaftsunterkunft in Engelsberg engagiert. Denn nach fast 40 Jahren schließt die Unterkunft an der Mühldorfer Straße 100 ihre Pforten. Schon länger stand das Gebäude zum Verkauf, jetzt hat es mit dem Reichenspurner Hof aus Garching einen neuen Eigentümer gefunden. Wozu das Haus nun genutzt werden soll, dazu wollte sich Peter Reichenspurner gegenüber der Heimatzeitung nicht äußern.

Zum 31. Dezember laufe der Mietvertrag aus, so der Engelsberger Bürgermeister Martin Lackner. Seit knapp zwei Wochen werden die Bewohner sukzessive in andere Unterkünfte verlegt. Bis Anfang Dezember solle das Heim vollständig geräumt sein, lässt Verena Gros, die Pressesprecherin der Regierung von Oberbayern, verlauten.

Nach Aussage von Bürgermeister Lackner lebten zuletzt zwischen 80 und 100 Asylbewerber in der Unterkunft, in der 40 Jahre überspannenden Geschichte des Heims kamen Geflüchtete aus 35 bis 40 unterschiedlichen Nationen in Engelsberg unter. Die Gemeinschaftsunterkunft sei früher ein Pfarrheim gewesen, 1964 wurde es von der Caritas erworben und zu einem Familienerholungsheim umgebaut, so Lackner. Ab etwa 1979 lebten Flüchtlinge aus Vietnam, die "Boat People", in dem Haus.

