Notfall beim Schwimmen: Frau (63) verstirbt später im Krankenhaus

Unter laufender Reanimation wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. − Foto: FDL/Lamminger Unter laufender Reanimation wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. − Foto: FDL/Lamminger



Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilt, ist es einer couragierten Helferin am Dienstagabend gelungen, eine Schwimmerin in Not ans Ufer des Tachinger Sees (Lkr. Traunstein) zu retten. Unter laufender Reanimation kam die Patientin in ein Krankenhaus, wo sie leider wenig später verstarb. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es für die Ermittler der Kripo Traunstein, die den Fall untersuchen, nicht.

Die 63-jährige Frau aus der Region schwamm am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr zusammen mit einer Bekannten im Tachinger See. Als die 63-Jährige plötzlich über Atemprobleme klagte, gelang es ihrer Begleiterin, sie ans Ufer zu retten. Bei der Bergung half noch ein anderer Badegast. Zu diesem Zeitpunkt war die 63-Jährige bereits nicht mehr bei Bewusstsein.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) Traunstein übernahmen die Untersuchungen in dem Fall. Alles deutet auf eine innere medizinische Ursache für den Tod der 63-Jährigen hin. − pnp