Schwerer Verkehrsunfall am Chiemsee: St2093 gesperrt

−Symbolfoto: dpa −Symbolfoto: dpa



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend auf der Staatsstraße 2093 zwischen Seebruck und Lambach (Lkr. Traunstein) am Chiemsee ereignet. Das teilte die Polizei auf Nachfrage der PNP mit. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Fahrzeuge am Unfall beteiligt gewesen. Mindestens eine Person wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz

Die Straße ist in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Wie lange die Sperre andauern wird, ist noch unklar. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. − pnpDieser Bericht wird aktualisiert, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.