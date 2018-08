Video: Pittenharter präsentieren die Kunst des alten Handwerks

Mit einem alten Holz-Dreschwagen aus den 1950er Jahren droschen die Landwirte aus Pittenhart das Getreide. − Foto: Pfingstl Mit einem alten Holz-Dreschwagen aus den 1950er Jahren droschen die Landwirte aus Pittenhart das Getreide. − Foto: Pfingstl



Im immer gleichen Rhythmus schlagen die vier Männer in Lederhosen auf das Getreide ein, das auf einem großen Brett liegt. Neben dem Brett steckt eine Mistgabel in der Wiese. "Tock", "Tock", "Tock" macht es, während sie die Dreschschlegel immer wieder schleudern. Rund um die vier Männer haben sich zahlreiche Schaulustige versammelt; Kinder, Eltern. Ein älterer Herr, der sich vorher schon eifrig erkundigt hatte, wann das Spektakel startet, lehnt nun mit großen Augen an der Absperrung und beobachtet das Geschehen.

Dass die Pittenharter ihr 200. Gemeindejubiläum ausgiebig feiern, haben sie bereits mit dem Festabend, dem Zimmerstutzenturnier und vielen anderen Aktionen bewiesen. Am Mittwoch leisteten auch Bauernverband und der Trachtenverein "Almfrieden" ihren Beitrag zum Jubiläumsjahr. Sie stellten einen historischen Bauerntag auf die Beine, bei dem die Pittenharter Landwirte das Dampfdreschen früherer Zeiten zeigten.

Aussterbendes Handwerk wurde am Bauerntag aber nicht nur beim Dampfdreschen vorgeführt. Auf dem Vorplatz der Mehrzweckhalle zeigt Alfons Salzeder aus Halsbach, wie man früher Dachrinnen zimmerte. Dass der Halsbacher für den Bauerntag nach Pittenhart gekommen ist, das ist Florian Stöcklhuber zu verdanken. Der Pittenharter ist selbst Zimmerer und auch ihm ist es wichtig, altes Handwerkswissen zu erhalten. Am Stand nebenan "reißt" Lukas Englbrechtinger einen traditionellen Dachstuhl auf einer Holzplatte auf. Heute hätte man für solche Arbeiten genaue Vorlagen; früher aber zeichnete man so etwas eins zu eins auf die Platten auf, erklärt der Pittenharter. Er und sein Bekannter, Elias Holzapfel aus Obing, der Schreiner ist, haben sich bereit erklärt, den Stand zu betreuen.

VIDEO: Die Kunst des alten Handwerks in Pittenhart

(Video: Pfingstl)



