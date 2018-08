Beratung und Hilfe bei häuslicher Gewalt

Stabwechsel beim Runden Tisch gegen häusliche Gewalt: Sabine Weiß (links) übernimmt die Sprecherinnenfunktion von Margarete Winnichner. − Foto: Rieder Stabwechsel beim Runden Tisch gegen häusliche Gewalt: Sabine Weiß (links) übernimmt die Sprecherinnenfunktion von Margarete Winnichner. − Foto: Rieder



"Der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt hat vieles in Bewegung gebracht", sagt Margarete Winnichner vom Diakonischen Werk Traunstein. Nach vielen Jahren großen Engagements hat sie nun die Sprecherinnenfunktion an die Sozialpädagogin Sabine Weiß von der Traunsteiner Beratungsstelle des Sozialdienstes katholischer Frauen übergeben.

Gegründet wurde der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt bereits im Jahr 2004. Der ursprünglich aus sieben Personen bestehende Kreis wuchs in den Jahren auf 24 Vertreter verschiedener Träger, Behörden und Organisationen an. Darunter befinden sich Anwälte, Vertreter der Polizei, des Jugendamts und des Kinderschutzbunds. Sowohl Winnichner wie Weiß loben die gute Zusammenarbeit in dem über Jahre entwickelten Netzwerk. In diesem Jahr wurden bereits 45 Anfragen vermittelt. − red

