Förderverein: 34500 Euro für Biathlon-Talente

Die wiedergewählte Vorstandschaft des Fördervereins "Biathlon-Idee": vorne Sandra Surauer (links) und Ulrike Michel sowie hinten Hans Rambold (links) und Herbert Hochreiter. − Foto: Huber



Der Förderverein "Biathlon-Idee" geht mit der bewährten Führungsspitze in die kommenden zwei Jahre. In der Jahreshauptversammlung im "Café Biathlon" in der Ruhpoldinger Chiemgau Arena brachten die Neuwahlen keine Veränderungen. Vorsitzender bleibt Herbert Hochreiter, sein Stellvertreter Hans Rambold. Weiter als Schatzmeisterin fungiert Sandra Surauer, als Schriftführerin Ulrike Michel. Die Pressearbeit bleibt in den Händen von Siegi Huber.

Laut Hochreiter fördert der 314 Mitglieder starke Verein derzeit rund 50 Nachwuchssportler am Stützpunkt Ruhpolding. Die Biathlon-Idee finanziere für die jungen Biathleten unter anderem Wachs, Munition, Kleidung und den Unterhalt der Fahrzeuge. Im abgelaufenen Jahr habe der Verein Einnahmen von 34000 Euro verzeichnen können. Davon kamen knapp 20000 Euro aus Spenden und nicht ganz 10000 Euro aus Mitgliedsbeiträgen. Für Fördermaßnahmen wurden 34500 Euro ausgegeben. Das Team der Biathlon-Idee habe etwa 2000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. − shu

