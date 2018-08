Pittenhart richtet Gedenkmesse auf der Kampenwand aus

Die Gedenkmesse mit herrlichem Ausblick auf den Chiemsee findet heuer bereits zum 67. Mal statt. − Foto: Hötzlsperger Die Gedenkmesse mit herrlichem Ausblick auf den Chiemsee findet heuer bereits zum 67. Mal statt. − Foto: Hötzlsperger



Anlässlich des 200. Geburtstags der Gemeinde Pittenhart richten die Gemeinde und die Krieger- und Soldatenkameradschaft (KSK) die Gedenkmesse für die Gefallenen und Vermissten des Chiemgaus aus. Zum 67. Mal wird am Sonntag, 26. August, auf der Kampenwand an die Kriegsopfer beider Weltkriege erinnert.

Pittenhart hat indes einen ganz besonderen Bezug zur Kampenwand: Als das Gipfelkreuz 1950 aufgestellt wurde, waren laut Bürgermeister Josef Reithmeier viele Pittenharter und auch Höslwanger Bürger dabei. Das Kreuz ist übrigens mit zwölf Metern Höhe das höchste Bergkreuz der bayerischen Alpen und besteht vorwiegend aus Alteisen, unter anderem Panzerteilen.

Am Sonntag, 26. August, um 10.30 Uhr findet die Messe an der Gedenkkapelle "Maria, Königin des Friedens" auf der Steinlingalm statt. In traumhafter Kulisse wird der Gottesdienst mit über 400 Mitwirkenden, darunter Fahnenabordnungen, Gebirgsschützen und Musikanten, unterhalb des als Mahnmal errichteten Gipfelkreuzes abgehalten. Am Tag der Gedenkmesse fährt die Kampenwandseilbahn bereits ab 7 Uhr. Bis 9.30 Uhr gibt es ermäßigte Fahrkarten für die Berg- und Talfahrt. − lhe/pfj

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 17. August 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.