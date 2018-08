"Wichtig, dass man sich einbringt": Fröschl seit 100 Tagen im Landtag

Beim Regieren im Maximilianeum in München ist der Trostberger Markus Fröschl drei Mal die Woche. Als Nachrücker auf der Liste der Oberbayern-CSU kam er im Mai dieses Jahres in den Landtag, als Horst Seehofer nach Berlin ging. Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr: Am 14. Oktober sind Wahlen. − Foto: Klaus Haag Beim Regieren im Maximilianeum in München ist der Trostberger Markus Fröschl drei Mal die Woche. Als Nachrücker auf der Liste der Oberbayern-CSU kam er im Mai dieses Jahres in den Landtag, als Horst Seehofer nach Berlin ging. Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr: Am 14. Oktober sind Wahlen. − Foto: Klaus Haag



Am heutigen Freitag (17. August 2018) vor 100 Tagen hatte Markus Fröschl aus Trostberg seinen ersten Tag als CSU- Abgeordneter im bayerischen Landtag. Mit der Heimatzeitung sprach er über Ränkespiele, politische Arbeit im Hintergrund und den Wahlkampf. Für die CSU sitzt er im Petitions- und im Sozialausschuss.

Am Ende einer Legislaturperiode neu dazuzukommen, das sei, wie wenn man ganz neu in eine Schulklasse kommt, so Fröschl. "Aber ich wurde immer respektvoll behandelt. Die ersten Tage waren schon eine gute Erfahrung." An die politischen Ränkespiele habe er sich aber erst gewöhnen müssen.

Seine Chancen, als Listenkandidat nach der Wahl am 14. Oktober wieder in den Landtag einzuziehen, sieht er sehr gering – wenn man den Umfragen glaube. "Aber wenn ich mit den Leuten draußen rede, kann ich eigentlich gar nicht glauben, dass so viele AfD wählen." Es sei wichtig, dass man sich engagiert und einbringt – gerade als aktiver Landwirt. Denn in den vergangenen 60 Jahren seien viele Entscheidungsgremien zwar von Landwirten geprägt gewesen. "Jetzt kommen aber viel mehr Abgeordnete aus dem öffentlichen Dienst, weil man sich leichter politisch engagieren kann, wenn man seine Arbeitsstelle sicher hat." − luh

