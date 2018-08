In der Dämmerung auf Schnäppchenjagd

Stöbern in der Dämmerung: Auf dem Nachtflohmarkt war für jeden etwas dabei. - F.: Michael Falkinger Stöbern in der Dämmerung: Auf dem Nachtflohmarkt war für jeden etwas dabei. - F.: Michael Falkinger



Besuchermassen schoben sich am Donnerstag durch die Altstadt: Der Nachtflohmarkt, den der Verband Treffpunkt Trostberg organisiert hatte, zog wieder viele Interessenten in die Hauptstraße, an den Marienplatz und auf den Vormarkt.

Fieranten aus Nah und Fern hatte auf der Marktmeile ihre Stände aufgebaut. Viele von ihnen sind schon seit Jahrzehnten Stammgäste auf den Flohmärkten im Umkreis und dementsprechend Verkaufsprofis.

Schallplatten, CDs und DVDs nahmen einen großen Raum ein. Sogar Musikkassetten standen im Angebot. Auch für die Leseratten unter den zahlreichen Schnäppchenjägern gab es ein großes Sortiment – unter anderem in der Hauptstraße, wo Bücherregale aufgebaut waren. Kleidung, Spielzeug, Haushaltsartikel, Kunstgegenstände und mehr vervollständigten das Flohmarktangebot.

Die Kauflust der Besucher bewerteten die Fieranten unterschiedlich: Vom begeisterten "Sensationell" über ein zufriedenes "Ein bisserl was geht immer" bis hin zum "Eher mau" war alles zu hören. Auf alle Fälle zufriedenstellend war die Resonanz, die die Altstadt erfuhr. Ab 15 Uhr durften die Händler ihre Stände aufbauen, um 16 Uhr fiel der Startschuss für den Verkauf, spätestens um 17.30 Uhr war die Altstadt bestens besucht. Viele Händler hielten noch lange durch, nachdem die Straßenlaternen leuchteten, um die Dämmerung zu erhellen. "Das ist schon eine besondere Atmosphäre", meinte ein Besucher zu seinem Begleiter, als sie an den Ständen vorbeischlenderten. - fam

Mehr dazu lesen Sie am 18. August im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger