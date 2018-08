Wasserwacht rettet Frau aus dem Weitsee

Am Mittwochabend wurde eine Frau im Weitsee vor dem Ertrinken gerettet. Mit dem Rettungswagen wurde sie in das Krankenhaus Wasserburg gebracht. − Foto: Unterforsthuber Am Mittwochabend wurde eine Frau im Weitsee vor dem Ertrinken gerettet. Mit dem Rettungswagen wurde sie in das Krankenhaus Wasserburg gebracht. − Foto: Unterforsthuber



Nur dem beherzten Eingreifen der Schnaitseer Wasserwacht war es am Mittwochabend zu verdanken, dass eine Frau noch rechtzeitig aus dem Weitsee gerettet werden konnte. Etwa um 19 Uhr war der Hilferuf vom mittleren Teil des Sees zu vernehmen, erzählen die Wasserwachtler. Dort habe sich an einem verankerten Baumstamm die Frau festgeklammert und habe an akuter Atemnot gelitten. Lisa Dotzauer von der Wasserwacht, die trotz der späten Stunde noch an der Wachhütte war, machte sich zusammen mit einer Freundin mit dem Rettungsbrett zur Einsatzstelle auf dem Weg und transportierte die Frau zur Wachhütte am See. Dort übernahmen die alarmierten Rettungskräfte der Helfer vor Ort die Betreuung, bis der Notarzt eintraf.

Mit dem Rettungswagen wurde die Frau zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Wasserburg eingeliefert. Diese schnelle und versierte Rettungstat zeigte zum wiederholten Mal den hohen Ausbildungsstand aller Aktiven der Wasserwacht. Die fortlaufende und hochqualifizierte Ausbildung habe an diesem Tag wieder ein Leben gerettet, sind sich die Verantwortlichen sicher. − ukMehr dazu lesen Sie am Samstag, 18. August, in Ihrer Heimatzeitung.