2. Holifest: Nepal-Hilfe im Farbenrausch

Vor den jungen Farbbeutelwerfern war niemand sicher, und der Benetshamer Obstgarten leuchtete kunterbunt. - Foto: Tine Limmer



Schon zum zweiten Mal hat der Verein "Namaste – Hilfe für Nepal" ein Holifest veranstaltet – mit grandiosem Erfolg. Farbwolken aus über 100 Kilo gefärbtem Maismehl durchzogen das idyllische Gelände des Rathgebhofes in Benetsham bei Lindach, wo sich weit über 200 Personen zum kunterbunten Spektakel für den guten Zweck eingefunden hatten. Vereins-Chefin Andrea Mühlthaler konnte sogar Mitglieder aus Österreich begrüßen.

Die Beutel, die das Geschehen auf der Obstbaumwiese in regenbogenartige Farbenpracht tauchten, gingen vor allem bei den vielen Kindern weg wie die warmen Semmeln, und Severine Küchle musste immer wieder neue herbeischaffen. So wurde das hinduistische Frühlingsfest im beschaulichen Benetsham auf dem elterlichen Hof von Vorstandsmitglied Jakob Steiner in ausgelassener Stimmung gefeiert.

Im November wird Familie Mühlthaler die eingesammelten Spenden wieder nach Nepal bringen, um die laufenden Projekte zu unterstützen. Zudem wird die "Shree Bhomiraj"-Schule eröffnet. Nach dem Erdbeben vor einigen Jahren war von den drei Gebäuden nicht mehr viel übrig. Durch die bisherigen Spenden konnte die Schule nördlich von Kathmandu für 70 Kinder der rund 400 dort lebenden Familien im schwer zugänglichem Gebiet wieder aufgebaut werden. - cl

