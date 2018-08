Video: Rauch über Chemiepark in Trostberg - Polizei gibt Entwarnung

Eine schwarze Rauchsäule ist am Freitag beim Chemiepark in Trostberg (Landkreis Traunstein) aufgestiegen. − Foto: privat Eine schwarze Rauchsäule ist am Freitag beim Chemiepark in Trostberg (Landkreis Traunstein) aufgestiegen. − Foto: privat



Beunruhigend groß und schwarz war die Rauchsäule, die am Freitag um kurz vor 15 Uhr aus dem Chemiepark in Trostberg (Landkreis Traunstein) aufgestiegen ist. Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren rückte aus zum BASF-Gelände, wobei die Bundesstraßen-Baustelle an der Alzbrücke die Anfahrt erschwerte.

Entlang der Dr.-Albert-Frank-Straße war ein ganzer Konvoi an Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr und Rettungsdienst postiert. Auch auf der anderen Seite der Bahngleise gab es am Parkplatz einen Sammelpunkt für die Einsatzkräfte, die aber größtenteils nicht eingreifen mussten.

Schon gegen 16 Uhr kam die Entwarnung der Polizei Trostberg: Es gebe keine Hinweise auf Personenschäden, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, die Werksfeuerwehr sei im Einsatz.

Brand im Bereich eines Staubfilters



Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zum Chemiepark in Trostberg aus. − Foto: Thois Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zum Chemiepark in Trostberg aus. − Foto: Thois



Die BASF Construction Solutions GmbH veröffentlichte am Abend eine kurze Pressemitteilung. Demnach sei es in einer ihrer Anlagen zu einem Brand im Bereich eines Staubfilters gekommen. Die Werkfeuerwehr habe diesen gelöscht. Es habe in der Tat keine Verletzten gegeben. Messungen hätten ergeben, dass keine Brandgase oder erhöhte Schadstoffwerte außerhalb des Werksgeländes vorliegen. Der Sachschaden dürfte gering sein.

Um auf Nummer sicher zu gehen, waren um 14.52 Uhr auch die Feuerwehren aus Trostberg, Altenmarkt, Palling, Lindach, Kammer und Traunstein alarmiert worden, dazu die Werksfeuerwehr der Firma Alzmetall in Altenmarkt. Auch die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung sowie die Technische Einsatzleitung waren vor Ort, dazu das BRK mit einer Schnelleinsatzgruppe. − tt

