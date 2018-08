Motorrad prallt gegen Auto: Zwei Verletzte

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Bei einem Zusammenstoß am Samstag um 16.30 Uhr auf der Tittmoninger Straße in Palling sind beide Fahrer leicht verletzt worden, und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Ein 33-jähriger Kirchweidacher war mit seinem Renault ortseinwärts unterwegs. Auf Höhe der Raiffeisenbank bog er nach links in eine Parkfläche ein. Zur gleichen Zeit war ein 61-jähriger Mühldorfer gerade dabei, mit seiner Ducati den Wagen zu überholen. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und schleuderte gegen einen geparkten BMW.

Der Autofahrer und der Ducati-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Palling war mit 40 Einsatzkräften zur Verkehrslenkung und Reinigung der Unfallstelle vor Ort. − red