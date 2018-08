Jugendliche aus aller Welt lernen Deutsch im Schloss

Unterricht an derfrischen Luft: die Schüler bei der Partnerarbeit. Unterricht an derfrischen Luft: die Schüler bei der Partnerarbeit.



Es sind Sommerferien in Bayern. Die Schulgebäude und -höfe im ganzen Freistaat sind verwaist. Nicht so im Landschulheim Schloss Stein. Dort sind heuer wieder Jugendliche aus aller Welt zu Gast, denn das Goethe-Institut hält auch dieses Jahr einen dreiwöchigen Deutschkurs in Stein ab. Während die bayerischen Schüler ihre Sommerferien genießen, erlernen 84 Kinder und Jugendliche aus 20 Nationen die deutsche Sprache.

Sie sind zwischen zwölf und 15 Jahre alt und kommen unter anderem aus Russland, China, der Türkei, Italien, Griechenland und den USA. Dass das selbst mit soliden Deutschkenntnissen nicht immer ganz einfach ist, hat die 14-jährige Marta aus Polen schon festgestellt. "Manchmal habe ich Probleme, die Leute zu verstehen, weil sie ja Bayerisch sprechen", lacht sie.

Auch nach sechs Jahren als Kursleiter in Stein freut sich Maxim Heller jedes Jahr wieder auf den Sommerkurs in der Schule Schloss Stein: "Hier haben wir einfach alles." Es gebe tolle Freizeitmöglichkeiten und Sportangebote. Außerdem sei die Küche exzellent, auch typisch bayerische Spezialitäten wie Schweinebraten stünden auf dem Speiseplan.

