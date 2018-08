Pilzbefall: Rund 100 Eschen müssen gefällt werden

Mit schwerem Gerät rückten am Montag die Arbeiter einer Holzbearbeitungsfirma in Traunwalchen an. Entlang der Mühlenstraße werden in dieser Woche die kranken Eschen gefällt. Deshalb ist die Mühlenstraße bis zum kommenden Freitag zum Teil komplett gesperrt. − Foto: Gabi Rasch

Mit schwerem Gerät rückten am Montag die Arbeiter einer Holzbearbeitungsfirma in Traunwalchen an. Entlang der Mühlenstraße werden in dieser Woche die kranken Eschen gefällt. Deshalb ist die Mühlenstraße bis zum kommenden Freitag zum Teil komplett gesperrt. − Foto: Gabi Rasch