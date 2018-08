Lichterfest zieht die Menschen an

Eine der Attraktionen des Lichterfestes war ein Heißluftballon. − Foto: Donhauser Eine der Attraktionen des Lichterfestes war ein Heißluftballon. − Foto: Donhauser



Was vor 25 Jahren als kleines Fest begann, hat sich zu einem Großereignis entwickelt: Das Lichterfest der Skiabteilung des SV Seebruck/Ising und der Strandbadgaststätte ist mittlerweile das größte Fest in der Gemeinde Seeon-Seebruck. Und zum Jubiläum verzeichneten die Organisatoren einen Rekordbesuch. Tausende Besucher strömten ab dem Nachmittag auf das Strandbadgelände, um das Fest mit dem Nachtflohmarkt und vielen anderen Attraktionen zu feiern.

"Nichts geht mehr, alle Parkplätze sind dicht." Das meldete die Freiwillige Feuerwehr Seebruck schon am frühen Abend. In der Tat wurde der Seebrucker Chiemseepark zur Pilgerstätte. Schon am frühen Nachmittag war noch bei sommerlicher Hitze der Flohmarkt, der ein Bestandteil des Lichterfestes ist, gestartet. 80 Fieranten stellten ihre Waren zur Schau, und es wurde bis zum Einbruch der Dunkelheit, teilweise im Anschluss daran mit Beleuchtung, um die Artikel gefeilscht. − tdMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 21. August, in Ihrer Heimatzeitung.