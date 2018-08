Das Ende des analogen Kabelfernsehens bei den Stadtwerken

Auf dem Dach einer Stadtwerke-Garage wurden zwei neue Satellitenschüsseln für Astra und Eutelsat sowie eine Antenne für DVB-T montiert. Damit können die Kunden der Stadtwerke 70 bis 80 freie Sender – inklusive ORF – sowie die Pay-TV-Sender empfangen. − Fotos: Frei Auf dem Dach einer Stadtwerke-Garage wurden zwei neue Satellitenschüsseln für Astra und Eutelsat sowie eine Antenne für DVB-T montiert. Damit können die Kunden der Stadtwerke 70 bis 80 freie Sender – inklusive ORF – sowie die Pay-TV-Sender empfangen. − Fotos: Frei



Alle Kabelnetzbetreiber müssen nach den Vorgaben der Bayerischen Landesmedienanstalt bis spätestens Ende dieses Jahres die analogen Fernseh- und Radioprogramme abschalten. Die Stadtwerke Trostberg beenden die Einspeisung am 3. September. Das erfordert nicht nur eine Geräte-Umrüstung bei den Kunden, die ihr Kabelsignal noch analog, also ohne Digitalreceiver, empfangen. Alle Kabelkunden der Stadtwerke – auch diejenigen, die schon Digitalempfang haben – müssen dann einen Sendersuchlauf starten und die Programme neu abspeichern.

Die Stadtwerke Trostberg erfüllen nicht nur den rechtlichen Auftrag. "Wir haben die Kopfstelle für den Empfang des Satellitensignals umgebaut und komplett erneuert", erklärt Geschäftsführer Stefan Bratzdrum. Seit Jahrzehnten befand sich die Empfangsschüssel auf dem Dach der Klinik Trostberg. "Damals waren die Satellitenantennen noch nicht so leistungsfähig. Deshalb hat man sie auf einem hohen Punkt installiert", so Bratzdrum. Der Nachteil: "Wenn es stark schneite, musste ein Mitarbeiter rauf aufs Dach der Klinik und die Schüssel abkehren." Auch das lange Kabel von der Siegerthöhe runter ins Tal war störungsanfälliger.



So groß wie drei Pizzakartons: Betriebsmeister Martin Obermeier zeigt die neue Kopfstation. So groß wie drei Pizzakartons: Betriebsmeister Martin Obermeier zeigt die neue Kopfstation.



Jetzt ist die gesamte Technik auf dem Gelände der Stadtwerke untergebracht. Zwei beheizbare Satellitenschüsseln und eine Antenne wurden aufs Dach montiert, in einem Raum daneben gehen die Glasfaserkabel ein, die dann in den Keller geführt werden und dort ins Kabelnetz einspeisen. Die Hardware, die bisher in Form von mehreren großen Geräten einen ganzen Raum in der Klinik einnahm, hat nun die Größe von drei Pizzakartons. "Die neue Anlage ist deutlich leistungsfähiger als die herkömmliche", sagt Bratzdrum. Die Qualität bei schlechtem Wetter zum Beispiel sei deutlich verbessert. Am 3. September wird die neue Anlage in Betrieb genommen.

Mehr darüber lesen Sie am Dienstag, 21. August 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.