Gulaschsuppe löst Großeinsatz der Feuerwehren aus

Ein Topf mit Gulasch, der auf dem Herd vergessen worden war, hat am Montagabend die Feuerwehren aus Trostberg und Altenmarkt auf den Plan gerufen. − Foto: Limmer



Ein angebranntes Gulasch im siebten Stock eines der beiden hohen Mietshäuser an der Herzog-Otto-Straße in Trostberg löste am Montag um 17.38 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehren aus Trostberg und Altenmarkt aus. Nachbarn hatten starken Brandgeruch bemerkt und den Notruf abgesetzt. In der Wohnung hatte außerdem der vorbildlich angebrachte Brandmelder ausgelöst, lobt Kreisbrandmeister Josef Egginger.

Bei abends immer noch sommerlichen 30 Grad arbeiteten sich die Atemschutzträger mit schwerem Gerät in das vorletzte Stockwerk vor. Schnell war die Ursache für die starke Rauchentwicklung gefunden: Ein Topf mit Gulasch war auf dem Herd vergessen worden und hatte zu schmoren begonnen. Die Bewohnerin wurde ärztlich untersucht und durfte danach in der Wohnung bleiben. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung und das Treppenhaus mit Großventilatoren.

Die Bewohner des siebten Stockwerks, die vorsorglich das Gebäude verlassen sollten, konnten nach einer halben Stunde wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Und auch die Katzen, die aus der Brandwohnung geflüchtet waren, wurden wieder wohlbehalten gefunden, so Egginger. Der Topf konnte jedoch nicht mehr gerettet werden: Er wurde kurzerhand aus dem Fenster geworfen und findet nun seinen Weg in die Restmüllverwertung. − cl