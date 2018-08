Städtepartnerschaften werden gefeiert - Schilder aufgestellt

Bürgermeister Klau Ritter (links) und der Traunsteiner Künstler Rolf Wassermann, der die neue Beschilderung der Traunreuter Städtepartnerschaften geschaffen hat, legten bei der Aufstellung des ersten Schildes am südlichen Ortseingang persönlich Hand an. − Foto: Gabi Rasch Bürgermeister Klau Ritter (links) und der Traunsteiner Künstler Rolf Wassermann, der die neue Beschilderung der Traunreuter Städtepartnerschaften geschaffen hat, legten bei der Aufstellung des ersten Schildes am südlichen Ortseingang persönlich Hand an. − Foto: Gabi Rasch



Egal, aus welcher Himmelsrichtung die Vertreter der Traunreuter Partnerstädte am ersten Oktober-Wochenende zum Städtepartnerschaftsfest nach Traunreut anreisen: die Gäste werden an den vier Hauptzufahrten von neuen, künstlerischen Städtepartnerschafts-Schildern empfangen, die kürzlich aufgestellt worden sind.

Bei der Installation des ersten Schildes auf dem Rosenhügel am Kreisverkehr des südlichen Ortseingangs legten Bürgermeister Klaus Ritter und der Traunsteiner Künstler Rolf Wassermann, der die neue Beschilderung geschaffen hat, persönlich Hand an.

Die bisherigen Schilder mit den Wappen der drei Partnerstädte Nettuno (Italien), Lucé (Frankreich) und Virovitica (Kroatien) sowie dem Traunreuter Stadtwappens waren nach über 15 Jahren schon ziemlich ausgeblichen. Auch vor dem Hintergrund des bevorstehenden Städtepartnerschaftsfestes anlässlich der runden Jubiläen sollte die Beschilderung erneuert werden.

Die ersten Gedanken, wie die neue Beschilderung aussehen könnte, liegen nach Angaben von Bürgermeister Klaus Ritter rund zwei Jahre zurück. Auf Anregung von Stadtbaumeister Thomas Gätzschmann hatte sich die Verwaltung für eine künstlerische Ausführung entschieden. Den Auftrag hatte Künstler Rolf Wassermann bekommen, der neben dem Vertriebenendenkmal am Traunreuter Waldfriedhof auch die Zahnradplastik für die neue Parkanlage an der Ecke Münchner/Salzburger Straße kreierte.

In Anlehnung an die Edelstahl- Zahnradskulptur, die das Traunreuter Stadtwappen symbolisieren soll, entstand ein 2,60 Meter hoher "Freundschaftsbaum" mit den Wappen der vier Städte. Neben dem Schild am südlichen Ortseingang stehen weitere Schilder an der Trostberger Straße sowie bei der Zufahrt in die Kantstraße, aus Richtung Staatsstraße 2104 (Waginger Straße) kommend, und am Kreisverkehr bei der Traunpassage. - ga

