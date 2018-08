Löscharbeiten in den Bergen bei Ruhpolding dauern bis Mittwoch

Die Fläche, die von dem Feuer in den Bergen bei Ruhpolding betroffen ist, beträgt rund 40 Quadratmeter. −Foto: Polizei Die Fläche, die von dem Feuer in den Bergen bei Ruhpolding betroffen ist, beträgt rund 40 Quadratmeter. −Foto: Polizei



Seit Montagabend bekämpfen Feuerwehreinsatzkräfte ein Feuer im Bergwald am Ochsenkopflahner, südlich von Ruhpolding (Landkreis Traunstein). Den ganzen Dienstag versuchten rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Bergwacht den Wurzel- und Bodenbrand in steilem, felsigem Gelände auf 1450 Metern Höhe zu löschen. Die Löscharbeiten werden wohl noch bis Mittwoch dauern.

Bereits am Dienstagmorgen versuchten die Einsatzkräfte, den Brand aus der Luft unter Kontrolle zu bringen. Zwei Hubschrauber der Bayerischen Polizei mit Außenlastbehältern und ein Transporthubschrauber aus Österreich warfen Wasser auf die rund 40 Quadratmeter große Brandstelle. Am späten Vormittag waren dann Löschtrupps am Werk. Sie hackten den Waldboden auf und schnitten Wurzelwerk mit Motorsägen zurecht, um die Glutnester im Boden zu löschen.

Unterstützung gibt es auch aus der Luft. Unterstützung gibt es auch aus der Luft.



Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera wies zu den Brandherden

Um dem Schwelbrand Herr zu werden, wurden in der Nähe der Brandstelle Container mit 600 und 1000 Liter Wassern abgesetzt. Die Feuerwehrleute verlegten von dort Schlauchleitungen zu den Brandorten. Im steilen Gelände verlegte die Bergwacht Seilsicherungen für die Einsatzkräfte. Wegen der Hitze wurden die Löschtrupps häufig ausgetauscht. Ein Polizeihubschrauber, ausgestattet mit einer Wärmebildkamera, wies die Helfer zu den Brandherden.



Die Feuerwehrleute spüren die Glutnester auf und löschen sie. Die Feuerwehrleute spüren die Glutnester auf und löschen sie.



Am Nachmittag ging Traunsteins Kreisbrandrat Christof Grundner - er leitet den Einsatz - davon aus, dass die Löscharbeiten wohl noch bis Mittwoch andauern könnten. Für Mittwochmorgen ist ein Kontrollflug eines Polizeihubschraubers vorgesehen.

Möglicherweise entstand der Brand nach einem Blitzeinschlag

Bereits am Montag hatte eine Bergwanderin den Brand entdeckt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. An den Brandstellen führen nämlich keine Wanderwege oder Bergpfade vorbei. Es wurde vermutet, dass eine Glasflasche, die liegen gelassen wurde, durch die Brennwirkung den Schwelbrand ausgelöst hat. Der Kreisfeuerwehrverband Traunstein schließt diese Erklärung jedoch mittlerweile weitgehend aus. Möglich sei, dass ein Blitzeinschlag im Wurzelwerk den Brand entfachte, nachdem er tagelang nur im Boden glimmte. − pnp



Das Gelände, in dem der Löscheinsatz stattfindet, ist steil und schwer zugänglich. −Fotos: Kreisfeuerwehrverband Traunstein Das Gelände, in dem der Löscheinsatz stattfindet, ist steil und schwer zugänglich. −Fotos: Kreisfeuerwehrverband Traunstein