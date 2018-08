Verschärfte Vorgaben: Immer mehr Schweinezüchter hören auf

Schweinehalter in Bayern klagen darüber, dass sie immer mehr Auflagen einhalten müssen. −Foto: pnp Schweinehalter in Bayern klagen darüber, dass sie immer mehr Auflagen einhalten müssen. −Foto: pnp



Hohe gesetzliche Auflagen und mangelnde Planungssicherheit: Jeder zweite Schweinebauer hierzulande denkt einer Erhebung der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands zufolge daran, mit der Ferkelzucht aufzuhören. "Wenn man diese Umfrage in Bayern machen würde, würde man letztendlich zu dem gleichen Ergebnis kommen", erklärt Gerhard Stadler, Präsident des Bayerischen Bauernverbands für Niederbayern, auf Anfrage der PNP. "Leider muss ich das bestätigen", sagt auch Anton Kreitmair, Bezirkspräsident des Bauernverbands für Oberbayern.

"Schweinebauern sind eine gefährdete Berufsgruppe", betont Stadler. "Das kann ich total nachvollziehen", unterstreicht auch Roland Hopper, Schweinehalter aus Rucking bei Rotthalmünster (Landkreis Passau). "Die Vorgaben werden in jeder Hinsicht so verschärft, dass sich die Landwirte nicht mehr trauen, zu investieren." "Wir haben auch schon überlegt, mit der Zucht aufzuhören", bestätigt der Ferkelzüchter Manfred Schönberger aus Tacherting im Landkreis Traunstein.

Schon 2013, als die Gruppenhaltung eingeführt worden sei, hätten 30 Prozent der bayerischen Ferkelhalter aufgegeben, erinnert Stadler. Auch Hopper hat vor fünf Jahren mit der Zuchtschweinehaltung aufgehört. Heute arbeitet er noch mit 800 Mastschweinen, die Ferkel kauft er zu.

Sowohl die gesetzlichen Vorschriften als auch die gesellschaftliche Diskussion belasten die Schweinebauern stark, fasst Stadler zusammen. Das Problem: Weil nicht genau klar ist, wie die Ställe der Zukunft aussehen sollen, traut sich kaum einer der Bauern mehr, in Baumaßnahmen zu investieren. Zudem wird Anfang 2019 in Deutschland die betäubungslose Kastration verboten – aber welches Verfahren dann zulässig sein soll, ist bisher auch noch umstritten. − pnp/dpaMehr dazu lesen Sie in der Mittwochsausgabe der Passauer Neuen Presse.