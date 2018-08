Pinguine im Chiemsee: Greenpeace-Aktion für Meeresschutz

Enten und Schwäne sind sie gewohnt, die Tausenden Besucher, die an sonnigen Tagen mit dem Dampfer zur Herreninsel fahren. Antarktische Pinguine auf einer Eisscholle eher nicht. Umso mehr Aufmerksamkeit zog die Greenpeace-Aktion auf sich. −Fotos: Ian Arnoldt/Greenpeace Enten und Schwäne sind sie gewohnt, die Tausenden Besucher, die an sonnigen Tagen mit dem Dampfer zur Herreninsel fahren. Antarktische Pinguine auf einer Eisscholle eher nicht. Umso mehr Aufmerksamkeit zog die Greenpeace-Aktion auf sich. −Fotos: Ian Arnoldt/Greenpeace



Schnatternde Pinguine auf einer Eisscholle bei rund 30 Grad im Bayerischen Meer? Da mussten die vielen Ausflügler an der Dampferanlegestelle auf Herrenchiemsee am Samstag schon zwei Mal hinschauen. Ausgedacht hatten sich die coole Aktion bei brütender Hitze die Greenpeace-Gruppen Rosenheim und Chiemgau/Traunstein. Das Ziel der Umweltschutz-Aktivisten: Möglichst viele Menschen auf ein geplantes Meeresschutzgebiet im südpolaren Weddellmeer aufmerksam machen und Unterschriften dafür sammeln.

Den aus Holz und Pappe angefertigten antarktischen Schauplatz unter weiß-blauem Sonnenhimmel komplettierte ein selbst gebautes Schiff. Der Fischtrawler sollte die zunehmenden Bedrohung der polaren Meereswelt durch den Eingriff des Menschen symbolisieren. Das Fangschiff bedrängte die Eisschollen-Bewohner, schwarzer Rauch dampfte aus dem Schornstein, und zwischen den beiden Stegen zog das Schauspiel die Blicke Tausender Besucher auf sich, die sich auf dem Weg zum Königsschloss befanden.

Im Oktober diesen Jahres stimmt die Antarktis-Schutz-Kommission (CCAMLR) darüber ab, ob die Fläche im Weddellmeer, die fünf Mal so groß ist wie Deutschland, geschützt werden soll. Mit den Unterschriften soll Druck auf das Gremium ausgeübt werden. Bisher wurden deutschlandweit schon über 260000 Stimmen dafür gesammelt.



Ungewohnte Gesellschaft für Ausflugsdampfer "Barbara": Auch einen rauchenden Fischtrawler, der die polaren Meerestiere bedrängt, ließen die heimischen Greenpeace-Aktivisten zu Wasser.



Über die Zustände in der Antarktis und auch andere wichtige Themengebiete wie Mikroplastik in den Meeren konnten sich die Besucher der Herreninsel auch an Land an einem Stand von Greenpeace informieren.

Wer sich näher über den Schutz des Lebensraums Arktis informieren und die Petition unterstützen möchte, sollte auf www.greenpeace.de/antarktis-schützen klicken. - tt