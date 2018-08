Zahn der Zeit nagt am Zeitmesser

Michael Kroher schaut sich den Schaden am Zifferblatt, das in Sgraffito-Technik aufgetragen wurde, genau an. Die Putzschichten am Schwarzauer Kirchturm in 18 Meter Höhe müssen entfernt werden. −Fotos: cl Michael Kroher schaut sich den Schaden am Zifferblatt, das in Sgraffito-Technik aufgetragen wurde, genau an. Die Putzschichten am Schwarzauer Kirchturm in 18 Meter Höhe müssen entfernt werden. −Fotos: cl



Der Putz bröckelt und rieselt zu Boden, auch größere Putzstücke lösen sich vom 67 Jahre alten Kirchturm der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt im Trostberger Stadtteil Schwarzau. Bei einer Inaugenscheinnahme im November mit Hilfe der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Trostberg waren diese Schäden zuerst am Zifferblatt bemerkt worden. Man war davon ausgegangen, dass die Ausbesserungsarbeiten nicht besonders aufwändig würden. Doch jetzt, nach einer genauen Inspektion des eingerüsteten Turms, wurde deutlich, dass die Schäden weit größer sind, als angenommen.

Kirchenpfleger Klaus Huber hatte in Absprache mit Pfarrer Dr. Florian Schomers die Schäden begutachten und mit einer Folie abdecken lassen, um Gefahren für Fußgänger, die an West- und Südseite des Turmes vorbeigehen, zu minimieren. Die Untersuchungen, so Huber, haben ergeben, dass beide Zifferblätter – an der West- und Südseite – in der gesamten Putzfläche stark beschädigt seien. Inzwischen löst sich der Putz großflächig vom Mauerwerk.

Kirchenmaler Michael Kroher wird den lockeren Sgraffitoputz in etwa 18 Meter Höhe bis zur Ziegeloberfläche abnehmen und den Untergrund reinigen. Er zeigt, dass der Putz der letzten Schicht weich ist und sich wie die von Autobahnen bekannten Blow-Ups nach außen wölbt. Bevor er mit den Grobarbeiten beginnen kann, muss er das Zifferblatt genau vermessen und abpausen, damit danach wieder alles an der richtigen Stelle angebracht wird. Auf den freigelegten Ziegel wird dann der Unterputz in verschiedenen Schichtstärken aufgetragen. Im Oberputz wird Kirchenmaler und Restaurator Michael Stein aus Inzell das Zifferblatt wieder in Sgraffito-Technik herstellen. Dafür werden verschieden farbige Putzschichten aufgetragen und Teile wieder abgenommen, damit die darunter liegenden Schichten zu sehen sind. Wenn der Turm schon eingerüstet ist, sollen auch gleich Algen und Pilze entfernt werden. Außerdem soll der Putz an verschiedenen Stellen ausgebessert werden. Bei einem Sturm wurde außerdem einer der Uhrzeiger verbogen. Doch dies ist ein Versicherungsschaden, so dass hier keine Kosten für die Pfarrei anfallen.

Der Kostenaufwand von etwa 40000 Euro soll vom Konto der Pfarrkirchenstiftung Schwarzau beglichen werden.

