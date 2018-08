Es muss nicht immer das Hochbeet sein

Maria Schmidhuber ist stolz auf ihre Gemüse, das trotz der Hitze üppig wächst. Wenn eine Sorte doch nichts wird, dann liegt es, so die Kienbergerin, nicht am Stroh, sondern an ihr. − Fotos: Pfingstl Maria Schmidhuber ist stolz auf ihre Gemüse, das trotz der Hitze üppig wächst. Wenn eine Sorte doch nichts wird, dann liegt es, so die Kienbergerin, nicht am Stroh, sondern an ihr. − Fotos: Pfingstl



Tomaten so groß, dass sich die Stauden schon nach unten biegen, Kohl und Salat en masse: Ein Bild, das sich gerade in vielen Gärten zeigt. In dem von Maria Schmidhuber ist das aber ein wenig anders. Dort wachsen Gemüse und Blumen nicht in der Erde, sondern auf Stroh, genauer gesagt auf fest zusammen gezurrten Strohballen. In mehreren Reihen stehen die Ballen auf dem Bauernhof in Kienberg. Die Wurzeln, die sich ihren Weg durch das Stroh gesucht haben und die Erde, die darauf verteilt ist, sind deutlich erkennbar. Vor und hinter jeder Stroh-Reihe hat die 36-Jährige Holzpflöcke in den Boden geschlagen und Drähte gespannt, um den Ranken der Früchte Halt zu bieten.

Dass Maria Schmidhuber in ihrem Garten ein einzigartiges Versuchslabor mit Strohballen betreibt, war noch vor zwei Jahren nicht absehbar. 2016 entschied sie, beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) eine Fortbildung zur Gartenbäuerin zu absolvieren, denn Gemüse selbst anbauen zu können, die eigene Kreativität ausleben, "aus dem Haus gehen können und schnell eigene Kräuter ernten", das hat Maria Schmidhuber schon immer gefallen.

