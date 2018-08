Exhibitionist onaniert vor Kindern vor dem Schwimmbad

Vor vorbeigehenden Kindern hat ein Mann vor dem Schwimmbad in Siegsdorf im Landkreis Traunstein onaniert. −Symbolfoto: Friso Gentsch/Archiv Vor vorbeigehenden Kindern hat ein Mann vor dem Schwimmbad in Siegsdorf im Landkreis Traunstein onaniert. −Symbolfoto: Friso Gentsch/Archiv



Ein psychisch auffälliger Mann hat am Mittwoch, 22. August, vor dem Schwimmbad in Siegsdorf im Landkreis Traunstein vor Kindern onaniert. Polizisten haben den Tatverdächtigen festgenommen, die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Das berichtete die Polizei am Donnerstag.

Nach Angaben der Polizei saß der 51-Jährige aus dem Landkreis Traunstein im Bereich des Fahrradabstellplatzes vor dem Schwimmbad. Er war lediglich mit einem T-Shirt bekleidet. Als mehrere Kinder an ihm vorbeigingen, onanierte er.

Noch an der gleichen Stelle wurde der Mann von Polizeibeamten festgenommen. In Absprache mit dem Landratsamt Traunstein wurde er in eine Fachklinik gebracht. Die Kripo Traunstein hat den Fall übernommen und ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. −pnp