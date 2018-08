Zwei Tonnen Tannenzapfen im Stadtwald geerntet

Förster Alexander Nickl mit dem Erntesack im Wipfel einer fast 40 Meter hohen Tanne. Fotografiert hat ihn sein Kollege Christian Schindler, der ein paar Bäume weiter geernet hat. Gut zu sehen ist im Vordergrund, wie dicht an dicht die Tannenzapfen am Gipfel wachsen. Förster Alexander Nickl mit dem Erntesack im Wipfel einer fast 40 Meter hohen Tanne. Fotografiert hat ihn sein Kollege Christian Schindler, der ein paar Bäume weiter geernet hat. Gut zu sehen ist im Vordergrund, wie dicht an dicht die Tannenzapfen am Gipfel wachsen.



Vier Wochen eher als in früheren Jahren hat die Ernte von Tannenzapfen begonnen. Die Samen in deren Schuppen sind begehrtes Saatgut in Baumschulen, die sich auf Forstpflanzen spezialisiert haben. Im Traunsteiner Stadtwald haben Christian Schindler aus Ainring und Alexander Nickl aus Passau rund zwei Tonnen Zapfen geerntet.

In der Samenklenge in Laufen-Lebenau werden aus diesen Zapfen in den nächsten Wochen die Samen geborgen. Als Klenge bezeichnet man eine Einrichtung, in der Forstsamen durch Trocknen, Sieben und andere Arbeitsschritte gewonnen werden. Die Heimatzeitung begleitete die beiden studierten Forstwirte.

Schindler und Nickl haben nach dem Studium in Weihenstephan zunächst bei der Bayerischen Forstverwaltung gearbeitet; nach Auslaufen ihrer befristeten Verträge haben sich beide als Ernteunternehmer selbstständig gemacht. Von Juli bis tief in den Winter und in manchen Jahren bis in den März hinein ernten sie Baumsamen. Den Sommer über betreiben sie Forst- und Baumpflege. Auftraggeber sind vorwiegend Gebietskörperschaften und Behörden wie zum Beispiel das Wasserwirtschaftsamt.



Christian Schindler (links) und Alexander Nickl präsentieren die Ausbeute von fünf schweißtreibenden Arbeitstagen in den Kronen alter Tannen: rund zwei Tonnen Zapfen, von denen nach der Reinigung in der Samenklenge gut zehn Prozent, also etwas mehr als 100 Kilogramm, als reines Saatgut übrig bleiben. −Fotos: Oberkandler/privat Christian Schindler (links) und Alexander Nickl präsentieren die Ausbeute von fünf schweißtreibenden Arbeitstagen in den Kronen alter Tannen: rund zwei Tonnen Zapfen, von denen nach der Reinigung in der Samenklenge gut zehn Prozent, also etwas mehr als 100 Kilogramm, als reines Saatgut übrig bleiben. −Fotos: Oberkandler/privat



Fünf Tage dauerten die Erntearbeiten im Stadtwald. Die Tannen sind dort 35 bis 40 Meter hoch, und die meisten Zapfen sind ganz oben am Baum. Der Stamm an der Spitze ist nur noch ein paar Zentimeter dick. Wehe er bricht, wenn man das Seil anlegt und ihn belastet. Weil das schon tödliche Unfälle nach sich gezogen hat, arbeitet man mit einer doppelten Seilsicherung. Dann geht’s im Falle eines Falles nur zwei Meter nach unten, ehe das Sicherheitsseil den Sturz auffängt. "Mir ist sowas aber noch nie passiert", versichert Alexander Nickl beim Gespräch auf der Bank vor dem Forsthaus in Froschham. Zuletzt wurde im Jahr 2011 Tannensamen im Stadtwald geerntet.

Das Seil, Aufstiegsgerät und Lebensretter in einem, misst in der Regel 60 Meter. Die brauchen die Zapfenernter bereits in den Tagen nach der Ernte im Landkreis Traunstein. Dann werden sie in der Nähe von Bad Griesbach und im Bayerischen Wald auf Douglasien steigen und deren Zapfen ernten. "Douglasien sind bis zu 56 Meter hoch", berichten die beiden. Wie man diese Höhe so genau messen kann? Das sei überhaupt kein Problem, denn man braucht bloß von den 60 Metern Seillänge auszugehen. Sind noch etwa vier Meter übrig, wenn man ganz oben ist, kann man die Höhe leicht errechnen.

