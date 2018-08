Biker-Gespräche, Grillfleisch und ein Stamperl

Beim Obinger Motorradtreffen in Thalham dabei: Rennfahrer Markus Reiterberger. −Foto: Graichen Beim Obinger Motorradtreffen in Thalham dabei: Rennfahrer Markus Reiterberger. −Foto: Graichen



Obing. Mit einem Begrüßungs-Schnaps für alle Biker, die mit dem Motorrad angereist waren, startete zum 36. Mal das Treffen der Motorradfahrergemeinschaft Obing in Thalham. Bei Musik aus der Box von DJ Seppo wurde am Freitag gemütlich zusammen gesessen, über technische Details an den Motorrädern diskutiert und die Teilnehmer tauschten jede Menge Erfahrungen aus.

Am Samstag zog die Live Band Noble Substance noch einige zusätzliche nicht motorisierte Besucher aus Obing und Umgebung an. So hatten die aktiven Helfer der Motorradfahrergemeinschaft Obing alle Hände voll zu tun. Mit Verpflegung vom Grill, selbst gebackenen Kuchen, Bier und anderen Bargetränken wurden die Wünsche der Besucher erfüllt.−ig