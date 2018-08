Arbeiter stürzt vier Meter in die Tiefe – Holzplatte fällt ihm auf den Kopf

Der junge Mann stürzte in Bernau vier Meter in die Tiefe. −Symbolfoto: Nicolas Armer/Archiv Der junge Mann stürzte in Bernau vier Meter in die Tiefe. −Symbolfoto: Nicolas Armer/Archiv



Bei einem Betriebsunfall in Bernau am Chiemsee ist am Donnerstag ein junger Mann vier Meter in die Tiefe gestürzt. Danach fiel ihm aus gleicher Höhe eine schwere Holzplatte auf den Kopf. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag zur Mittagszeit auf einer Großbaustelle in der Chiemseestraße. Dort stürzte im Inneren des Gebäudes ein Arbeiter durch einen Schacht etwa vier Meter in die Tiefe. "Sollte das nicht schon reichen, fiel dem 20-Jährigen aus der gleichen Höhe dann auch noch eine schwere Holzplatte auf den Kopf", schreibt die Polizei.

Der junge Mann wurde von Notarzt und Rettungsdienst mit schweren Kopfverletzungen ins Kreisklinikum Traunstein eingeliefert. Die Polizeiinspektion Prien hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die weiteren Untersuchungen übernehmen die Staatsanwaltschaft Rosenheim und die zuständige Berufsgenossenschaft. − pnp