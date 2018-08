Brand an der Realschule: Feuerwehr löscht Hecke und Insektenhotel

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Efeuhecke, der leicht über ein zersprungenes Fenster oder die Lüftung ins Innere des Realschulgebäudes hätte vordringen können. −Fotos: Feuerwehr Die Feuerwehr löschte den Brand in der Efeuhecke, der leicht über ein zersprungenes Fenster oder die Lüftung ins Innere des Realschulgebäudes hätte vordringen können. −Fotos: Feuerwehr



Das Feuer am Realschulgebäude, das am Donnerstag vermutlich gelegt worden ist, hätte schwerwiegende Folgen haben können. Ein ganzer Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Trostberg hat aber Schlimmeres verhindert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Kommandant Hans-Peter Heimbach ärgert sich über den Vorfall: "Ein ganzer Löschzug mit Ehrenamtlichen rennt am Abend herum, nur weil irgendjemand nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll."

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr um 18.34 Uhr wegen eines Heckenbrandes alarmiert. Ein kleinerer Trupp mit zwei Fahrzeugen rückte aus. Noch während der Anfahrt lief ein zweiter Alarm auf, nämlich dass es auch auf der Gebäuderückseite der Realschule brenne. Die Feuerwehr schickte daraufhin einen ganzen Löschzug. "Wenn es auf zwei Seiten brennt, dann kann das kein normaler Heckenbrand sein, der vielleicht mal wegen einer weggeworfenen Zigarette entsteht", sagte Heimbach der Heimatzeitung.

Am Einsatzort stellten die Feuerwehrler fest, dass auf der anderen Seite der Realschule ein kleines Insektenhotel brannte. "Wieso soll ein Insektenhotel von selbst Feuer fangen?", fragt sich Heimbach. Jedenfalls war dieser Brand schnell gelöscht. Komplexer war die Schadensbekämfung bei dem brennenden Efeu, der an der Hauswand direkt neben einem Fenster und Lüftungsöffnungen emporklettert. "Wenn die Scheibe geplatzt oder Funken über die Lüftung nach innen gelangt wären, hätten wir das Feuer im Innenbereich gehabt", so der Kommandant. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte griff das Feuer zwar nicht über, aber durch die Lüftung gelangte jede Menge Rauch ins Gebäudeinnere. Die Feuerwehr belüftete die Räume mit Großventilatoren.

Damit nicht genug. Als der Einsatzleiter, Zweiter Kommandant Florian Zimmermann, nach dem Einsatzende den Absperrpfosten an der Schulbrücke wieder befestigen wollte, den er vorher entsperrt und zur Seite gelegt hatte, damit die Feuerwehrfahrzeuge über die Brücke fahren können, war dieser verschwunden. Die Polizei Trostberg machte gestern aus ermittlungstechnischen Gründen keine Angaben zu dem Fall.

Mehr lesen Sie am Samstag, 25. August 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.