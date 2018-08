Storch feiert mit dem TSV

Zu den Festgästen gehörte auch ein Storch auf dem Scheinwerfer. −Foto: Unterforsthuber Zu den Festgästen gehörte auch ein Storch auf dem Scheinwerfer. −Foto: Unterforsthuber



"Das war ein perfekter Auftakt. Alles war so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und mit rund 450 Besuchern im vollen Festzelt wurden unsere Erwartungen noch übertroffen", bilanzierte der TSVler Bernd Waldmann, der am Freitag mit mehreren Helfern schon wieder beim Zusammenkehren des Zeltbodens war, um alles für die heutige "Beach’n’Beats"-Party vorzubereiten. Das Team des TSV Schnaitsee um Eric Löffelmann, Roman Jellbauer, Dominik und Max Herbst hatte das Fest mit vielen Unterstützern organisiert.

Eine Kuriosität gab es am Donnerstag: Einen Storch auf dem Flutlicht. "Das hab ich in den 25 Jahren, seitdem die Flutlichtmasten stehen, noch nicht gesehen", sagte Hans Wimmer, der Platzwart des TSV Schnaitsee, staunend. Ein Storch hatte sich auf dem Flutlichtmasten niedergelassen und blieb trotz der lauten Musik aus dem Festzelt sitzen. Bis zum Ende des Festes hielt er seine Stellung. Erst am frühen Freitagmorgen verließ der große Vogel, wahrscheinlich mit Kurs nach Süden, seinen "(Un)ruheplatz".

