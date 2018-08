Schaden am Heck

−Symbolfoto: dpa −Symbolfoto: dpa



Ein 23-Jähriger aus Kröning hat am Donnerstag zwischen 14 und 18.45 Uhr seinen grauen Opel an der Grabenstätter Straße, kurz vor dem Sonnendeck, geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte er eine Beschädigung am Heck des Fahrzeuges fest. Der Sachschaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen, vermutet die Polizei Traunstein. Wer Hinweise geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Traunstein, Tel. 0861/9873-0, in Verbindung setzen. − red