Schöne Stunden mit der "Spiele-Oma"

Die vierjährige Anna fühlt sich sehr wohl bei ihrer "Spiele-Oma" Anneliese Baudler. −Foto: Mix



Die Traunreuter Oma-Opa-Vermittlung gibt es seit 2012 und sie ist sowohl bei Familien als auch Senioren gefragt. Beide Seiten profitieren von den Begegnungen. Nicht nur während der Schulzeit sondern auch jetzt in den Ferien sind die Omas und Opas zur Betreuung ihrer Schützlinge im Einsatz.

Die vierjährige Anna sitzt auf der Schaukel und genießt es, im Garten von Anneliese Baudler spielen zu können. Die Großeltern der Kleinen wohnen rund 350 Kilometer entfernt und daher freut sie sich immer, wenn sie mit der "Spiele-Oma", wie sie Anneliese Baudler nennt, den Nachmittag verbringen kann. "Es ist schön hier", freut sich das Mädchen, das zuhause keinen so großen Garten mit so vielen Spielmöglichkeiten hat.

Die Traunreuter Oma-Opa-Vermittlung wurde in Anlehnung an das Konzept des Traunsteiner Wunschgroßelternprojekts entwickelt. Aktuell stehen ein Ehepaar, zwei Opas und sechs Omas für die Vermittlung zur Verfügung. Neun Familien sind vermittelt. Durch Wegzug oder Veränderungen bei den Familien beziehungsweise Omas und Opas gibt es eine gewisse Fluktuation und neue Betreuungen können zustande kommen. Als der Wunsch nach Erweiterung in Richtung nördlicher Landkreis an Lydia Hogger, die Leiterin der Oma-Opa-Vermittlung, herangetragen wurde, kamen drei Omas und zwei Familien aus Trostberg dazu. "Es kommen auch immer mal wieder Anfragen aus Pittenhart, Schnaitsee und Tacherting. Ich würde gerne helfen, es melden sich aber aus diesen Bereichen keine Omas oder Opas und ich habe noch keine Idee, wie ich an aktive Senioren rankommen könnte", erklärt Lydia Hogger.

Sowohl interessierte Eltern als auch Senioren können sich entweder über das Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses persönlich oder telefonisch unter 08669/9098121 und auch gerne bei Lydia Hogger privat unter Tel. 08669/37663 melden.

