Jung und gläubig: "Ich bin in der Church hier aufgewachsen"

Wer einen gewöhnlichen Sonntagsgottesdienst besucht, trifft dort nur selten auf junge Menschen. In deren Leben spielt der Glaube kaum eine wichtige Rolle. Trotzdem gibt es Jugendliche, die glauben – aber warum? Wir haben uns mit ihnen getroffen und erfahren, welchen Reiz die Religion für sie ausmacht.

Eine der Gottesdienstbesucher in Trostberg ist die 21-jährige Johanna Raspl aus Emertsham. Sie stammt aus einer katholischen Familie, ihr Verständnis vom Glauben vermittelten ihr ihre Eltern. Ihre Sonntage verbrachte sie für gewöhnlich in der Kirche: Entweder sie ministrierte oder sie begleitete ihre Familie in den Gottesdienst. Durch ihren Glauben war sie Teil einer Gemeinschaft. Zu ihrer Firmung begann die damals 15-Jährige, sich selbstständig mit ihrer Religion zu befassen. Sie besuchte alleine den Gottesdienst – auch, wenn ihre Familie und Freunde gerade keine Zeit hatten. Dass ihre Schulfreunde ihren Glauben nicht teilten, war für sie nie ein Problem.

Mittlerweile besucht die 21-Jährige den Gottesdienst seltener: Sie studiert Lehramt, einen Großteil ihrer Freunde kann sie nur an den Wochenenden sehen – der sonntägliche Kirchgang ist in ihrer Prioritätenliste nach unten gerutscht. Trotzdem möchte sie nicht auf ihn verzichten: "Wenn ich zwei, drei Wochen nicht in der Kirche war, dann fehlt mir etwas." Im Gottesdienst lebt sie nicht nur ihren Glauben aus, sondern kann entspannen: "Wenn ich in die Kirche gehe, schaue ich eine Stunde lang nicht auf mein Handy. Ich komme raus aus der ganzen Schnelllebigkeit, das ist für mich ein Stück Geborgenheit."

Für den 24-jährigen Tobias Wacker aus Traunreut ist der Besuch des Gottesdienstes eine Selbstverständlichkeit. Wenn er spricht, blickt er seinem gegenüber tief in die Augen. Er trägt Nikes und eine Baseball-Kappe, seine Hosenbeine sind hochgekrempelt. Auf seinem weißen T-Shirt steht in Großbuchstaben das Wort "awake". Seinen Mund umspielt ein gewinnendes Lächeln, er strahlt Zufriedenheit aus. Ist es sein Glaube, der ihn so glücklich macht?

Tobias Wacker wuchs in einer christlichen Familie auf, seine Eltern ebneten ihm den Weg in die Freie Christengemeinde Traunreut. Über seine Kirche spricht er, als sei sie ein angesagter Club: "Ich bin in der Church hier aufgewachsen." Immer wieder verwendet er Anglizismen, seine Erzählungen strotzen vor Enthusiasmus. Mit 18 Jahren begann er sein christliches Weltbild zu hinterfragen: "Ich musste herausfinden, ob es wirklich einen Gott gibt."

