Angeschossene Katze stirbt nach stundenlangen Qualen

Eine Katze ist in Petting (Landkreis Traunstein) angeschossen worden und nach stundenlangen Qualen an den schweren Verletzungen gestorben.

Am Donnerstagnachmittag hatte eine Anwohnerin die Katze in Hintergesselberg gefunden. Zu dieser Zeit hatte sich das Tier laut Polizei vermutlich bereits mehrere Stunden schwer verletzt umher geschleppt. Die Katze starb auf dem Weg in die Tierklinik.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer Angaben machen kann, soll sich bei der Polizei in Laufen, Tel. 08682/89880, melden. − pnp