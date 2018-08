Ausgleichsflächen mit reichlich Obst

An der Öko-Ausgleichsfläche in St. Georgen hängen die Äpfel der verschiedensten Sorten derzeit dicht an dicht an den Ästen. −Foto: mix An der Öko-Ausgleichsfläche in St. Georgen hängen die Äpfel der verschiedensten Sorten derzeit dicht an dicht an den Ästen. −Foto: mix



In diesem Jahr gibt es eine wahre Flut an heimischem Obst. Äpfel, Birnen und Zwetschgen hängen dicht an dicht an den Ästen. Nicht nur in privaten Gärten kann reichlich geerntet werden. Auch auf den Ökokontoflächen der Stadt Traunreut in St. Georgen hängen die Äste teils fast bis zum Boden, weil sie so viele Früchte tragen wie nie zuvor. Die Ausgleichsflächen, die die Stadt für ihr Öko-Konto braucht, werden vom Stadtgärtnermeister Robert Kratzer in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband (LPV) Traunstein e. V., bei dem die Stadt Mitglied ist, gepflegt.

Diplom-Ingenieur Carsten Voigt vom LPV erläutert im Gespräch mit der Heimatzeitung den Hintergrund. Für die Streuobstwiesen auf den Ausgleichsflächen seien spezielle Sorten ausgewählt worden. "Wir wollen damit alte Sorten erhalten und stärken, die sonst nicht mehr so oft vertreten sind", erklärt er. Außerdem eigneten sich diese besser als Hochstamm und seien aufgrund der Alternanz besonders passend für die öffentlichen Flächen, da sie nur im zweijährigen Rhythmus Früchte tragen. Während der übrigen Zeit stecken diese Bäume ihre ganze Kraft in die Bildung der Krone.

