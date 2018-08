Henne Elfriede schläft lieber im Baum

Einen ungewöhnlichen Schlafplatz hat sich Marianne Penns Henne Elfriede ausgewählt. −Foto: Limmer Einen ungewöhnlichen Schlafplatz hat sich Marianne Penns Henne Elfriede ausgewählt. −Foto: Limmer



"So ein dummes Huhn!" mag manch einer angesichts des Fotos denken. Doch Elfriede und Annemarie im Hause Penn sind keineswegs dumme, sondern lediglich ungewöhnliche Hennen. Mit einem gewöhnlichen Hühnerstall kann vor allem Elfriede, die seit zwei Jahren in der fünfköpfigen Hühnerschar von Marianne Penn in Trostberg zu Hause ist, nichts anfangen, schon gar nicht in der Nacht. Pünktlich um 19.30 Uhr, wenn die Stadträtin und Heilerziehungspflegerin im Anmarsch ist, um sie zur Schlafenszeit in den Stall zu sperren, büxt Elfriede aus und sucht sich ihren Schlafplatz.

In der efeuumrankten Zierpflaume findet sie die allerbeste Tarnung. Sie fühlt sich dort sicher. Die Äste und Blätter schützen vor Greifvögeln, ihre Tarnung erschwert Mardern und anderen Räubern das Auffinden der gefiederten Beute. Elfriede schläft hoch in der Zierpflaume nicht nur in lauen Sommernächten, sondern das ganze Jahr über, auch in frostigen Winternächten. − clMehr dazu lesen Sie am Montag, 27. August, in Ihrer Heimatzeitung.