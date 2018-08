Wer hat Rehlein Sissi gesehen?

Am Halsband und am Hinken ist das Tier zu erkennen. −Foto: red Am Halsband und am Hinken ist das Tier zu erkennen. −Foto: red



Erst fünf Tage war das Rehlein Sissi alt, als es vor eineinhalb Jahren zu Helmut Kaltenhauser kam. Es war beim Mähen verletzt worden, danach hatte es der Engelsberger "mit viel Mühe und Zuneigung" großgezogen. Nun aber, etwa seit dem 7. August, ist Sissi spurlos verschwunden. Normalerweise lässt sich das Tier häufig bei ihm blicken, seit drei Wochen aber nicht mehr.

Kaltenhauser beschreibt das Reh so: "Durch den Unfall besitzt Sissi einen etwas kürzeren rechten Hinterlauf, der etwa zwei Zentimeter unter der Duftdrüse endet. Sie hat einen eher sehr rotgold wirkenden Behang und trägt ein neonrotes Halsband mit Reflektorstreifen, ohne Band ist sie am Hinken zu erkennen, beim Laufen ist davon nichts zu sehen." Sissi sei so trainiert, dass sie sich nur dem Besitzer nähert, ansonsten aber weicht oder flüchtet.

Kaltenhauser vermutet, dass sich das Reh im Gemeindebereich Lupperting, Ponntal/Urtal, Maisenberg, Forsting, Weger oder Schabing aufhalten müsste. Es könne sich aber auch im weiteren Umkreis befinden. Um Sissi ausfindig zu machen, hat er sich auch bei den zuständigen Jägern erkundet. Diese meinten jedoch, dass Sissi weder geschossen noch von ihnen gesichtet worden sei. Auch kein Unfall sei gemeldet worden.

Kaltenhauser wendet sich deshalb an die Heimatzeitung und fragt: "Wer hat sie gesehen und kann Auskunft über den Verbleib oder den Aufenthalt geben?" Er bittet darum, dass sich diejenigen, die das Tier gesehen haben, ab 17 Uhr bei ihm unter Tel. 0160/ 93746105 melden sollen. − pfj