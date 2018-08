"Frieden nicht selbstverständlich"

Mit einer Kranzniederlegung erinnerten die Vertreter der Veteranenvereine an die Gefallenen der Weltkriege. −Foto: Hötzelsperger Mit einer Kranzniederlegung erinnerten die Vertreter der Veteranenvereine an die Gefallenen der Weltkriege. −Foto: Hötzelsperger



Nur vier Grad hatte es zu Beginn der 67. Gedenkmesse für die Gefallenen und Vermissten des Chiemgaus, deren Mit-Ausrichter neben der stets gastgebenden Gemeinde Aschau im Chiemgau die Gemeinde Pittenhart war. Bürgermeister Sepp Reithmeier begrüßte eine große Schar von Gläubigen vor der Gedächtniskapelle "Maria, Königin des Friedens". Den Hauptteil der Teilnehmer stellten gut 70 Veteranen-, Krieger- und Soldatenkameradschaften aus den Landkreisen Rosenheim und Traunstein mit ihren Fahnenabordnungen.

"Auf den Tag genau vor 67 Jahren wurde das Gipfelkreuz von Monsignore und Schlosskaplan Dr. Alois Röck geweiht, seither hat die Gemeinde Pittenhart zum dritten Mal die Ehre, Gastgeber zu sein", sagte Reithmeier. Ganz besonders freute er sich, aus seiner Gemeinde Sebastian Unterhuber mit dabei war. Denn der "Riepl Wast" ist der einzige, der beim Bau des Gipfelkreuzes als einer der Helfer mit dabei war. "Jeden Samstag war Arbeit auf der Kampenwand angesagt. Viele Säcke mit Zement und Material mussten hinaufgetragen werden, und wenn man oben einen Sack ausleerte, sah man kaum was vom Baufortschritt. Zu groß war die Baumaßnahme für das Gipfelkreuz, das das größte in den bayerischen Alpen werden sollte", erinnert sich Unterhuber. − höMehr dazu lesen Sie am Montag, 27. August, in Ihrer Heimatzeitung.