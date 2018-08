"Wir stellen ein"-Plakate: Neue Wege bei Suche nach Mitarbeitern

Stefan Fackler hatte die Idee, mit diesem Plakat an der Bundesstraße für neue Mitarbeiter zu werben. - Foto: Pia Mix Stefan Fackler hatte die Idee, mit diesem Plakat an der Bundesstraße für neue Mitarbeiter zu werben. - Foto: Pia Mix



Der Fachkräftemangel in Deutschland ist allgegenwärtig. Auch im Landkreis Traunstein ist die Situation für Firmen, die gut ausgebildete Mitarbeiter suchen, schwierig. Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, an Fachkräfte zu kommen, setzen Unternehmen nun auch Plakate ein, wie zwei Beispiele aus dem Stadtgebiet Traunreut zeigen.

"Die Auftragslage ist zurzeit sehr gut, aber wir können manches nicht abarbeiten, weil die Leute fehlen, die das machen. Sie sind einfach nicht da", stellt Eduard Schlögl vom gleichnamigen Autohaus fest. Wie in vielen anderen Branchen fehlen auch in der Automobilsparte engagierte, fähige Mitarbeiter. "Egal ob Mechatroniker, Autoverkäufer oder jemand für den Teiledienst – wir können immer Leute brauchen", so Eduard Schlögl. Seit wenigen Wochen steht daher am Firmengelände in der Trostberger Straße ein großes Plakat mit der Aufschrift "Wir stellen ein".

Auch die Firma Peter Fackler Elektro GmbH in Hörpolding versucht seit kurzem auf diesem Weg, neue Mitarbeiter anzusprechen. "Es ist praktisch unmöglich, ausgebildete Facharbeiter zu bekommen", weiß Stefan Fackler. Der Juniorchef des Elektrobetriebs ist wie sein Vater Peter Fackler Meister seines Faches und stellt immer wieder Stellenausschreibungen ins Netz – bei Facebook oder E-Bay-Kleinanzeigen. Auch mit zusätzlichen Angeboten versucht er zu locken, indem er beispielsweise für Auswärtige Hilfe bei der Wohnungssuche anbietet.

Beide, Eduard Schlögl und Stefan Fackler, sind sich einig, dass der Fachkräftemangel im Handwerk auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Zum einen gebe es aufgrund der demografischen Entwicklung nicht mehr so viele junge, zur Ausbildung bereite Menschen wie früher. Außerdem ziehe es viele in die Industrie oder zum weiterführenden Studium. "Da bleibt für uns nicht mehr viel übrig", so Fackler.

Schlögl sieht auch ein Problem darin, dass die Anforderungen gestiegen sind. Die Tätigkeit des früheren Kfz-Mechanikers sei mit der des heutigen Mechatronikers nicht mehr zu vergleichen, "man muss mehr können".

Um neue Mitarbeiter zu finden, sei es notwendig, neue Wege zu gehen. Die Plakate von Elektro Fackler neben der Bundesstraße, vom Autohaus Schlögl mitten im Gewerbegebiet Nordost und von anderen Betrieben bleiben fallen offenbar auf. "Man spricht darüber, und vielleicht springt ja doch jemand darauf an", hofft Stefan Fackler. - mix

