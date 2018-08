Mutter bei Reitunfall mittelschwer verletzt - Tochter erleidet Schock

−Symbolfoto: Steimle −Symbolfoto: Steimle



Bei einem Reitunfall in Seebruck (Landkreis Traunstein) ist eine 35 Jahre alte Frau am Sonntagnachmittag mittelschwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Traunsteiner Klinikum geflogen.

Die 35-Jährige galoppierte am Sonntag am späten Nachmittag in einer Reithalle mit ihrem Pferd. Dabei stürzte sie, prallte zuerst gegen die Hallenwand und landete anschließend auf den Sandboden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei trat das Pferd ihr anschließend aufs Brustbein.

Die 35-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum Traunstein geflogen. Die 14-jährige Tochter, die den Unfall beobachtet hatte, wurde mit einem Schock ebenfalls ins Klinikum Traunstein eingeliefert. − pnp