Trunkenheitsfahrt lässt Drogenhandel auffliegen

800 Gramm Marihuana (unser Archivfoto zeigt die Blütenstände von Cannabispflanzen) hatten ein 31-jähriger Traunreuter und sein Vater in ihrem Haus in Traunreut gebunkert – die Ernte aus eigener Aufzucht im Keller. −Foto: dpa 800 Gramm Marihuana (unser Archivfoto zeigt die Blütenstände von Cannabispflanzen) hatten ein 31-jähriger Traunreuter und sein Vater in ihrem Haus in Traunreut gebunkert – die Ernte aus eigener Aufzucht im Keller. −Foto: dpa



Erwischt wurde der 31-jährige Traunreuter wegen einer Trunkenheitsfahrt. Sein widerspenstiges Verhalten weckte jedoch den Spürsinn der Polizisten – und so flog am Sonntag gleich die komplette Cannabis-Aufzucht im Keller seines Elternhauses auf.

In den Morgenstunden war der 31-Jährige in Schlangenlinien durch Traunreut gefahren. Das fiel einem anderen Pkw-Lenker auf. Der Zeuge reagierte vorbildlich, auch weil es sich bei ihm um einen ehemaligen Polizisten handelt. Er wählte den Notruf und verfolgte den potenziellen Alkoholsünder bis zu dessen Fahrziel – ein Einfamilienhaus in Traunreut. Die Polizeistreife rückte an und stellte den Verkehrssünder, den der Zeuge eindeutig identifiziert hatte, zur Rede. Der deutlich alkoholisierte Mann verweigerte einen Alkoholtest. Er wurde zur Blutentnahme in die Kreisklinik Trostberg gebracht. Zudem wollten die Beamten seinen Führerschein sicherstellen. Der 31-Jährige war jedoch sehr unkooperativ und behauptete, seine Fahrerlaubnis verloren zu haben. Deshalb ließen sich die Beamten vom Richter einen Durchsuchungsbeschluss für das Wohnhaus ausstellen. Bei der Suche nach dem Führerschein, der schließlich auch noch auftauchte, entdeckten die Polizisten im Keller eine professionelle Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen.

Der Vater des 31-Jährigen gab an, dass dies sein Kellerraum sei. Die Beamten erwirkten einen weiteren Durchsuchungsbeschluss, um auch noch in anderen Räume nach Betäubungsmitteln zu fahnden. Mit Erfolg: In dem Einfamilienhaus tauchten insgesamt mehr als 800 Gramm Marihuana auf, außerdem diverse Utensilien, die darauf hinweisen, dass mit den Drogen auch gehandelt wurde. Den 63-jährigen Vater und seinen Sohn erwarten eine Anzeige wegen Herstellung, Besitzes und Handels von nicht geringen Mengen Cannabis. Zudem läuft gegen den Sohn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. - tt

Mehr dazu am 28. August im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.